Het is een pot nat natuurlijk want zo'n pro-Palestina-demonstratie hier in Nederland is een vrij complexe verzameling van Marokkanen, Turken, sekseneutrale nichtneefjes van Hannah Prins die in Khan Younis als allereerste van het dak zouden gaan en verdrietige dwaallichten als Carice van Houten die op hun Gucci-muiltjes in het labyrint der verdraagzaamheid ook ergens zijn verdwaald tussen de afslag 'genderneutrale toiletten' en 'homo's van het dak smijten'. Welnu, op de Pallie-demo in Utrecht zojuist, ook te zien: een Taliban-vlag. Dat is zo, omdat we twijfelden tussen het Humanistisch Verbond en de Taliban, en het Humanistisch Verbond is het niet. En die Taliban zijn in het verleden maar matig gezellige snuiters gebleken. Nou ja, gelukkig liggen ze vanavond allemaal op elkaars vliegend tapijt okselhaar te plukken bij de dames van XR. Morgen weer rechten van vrouwen inperken voor het klimaat!

Update 22.06 - "Ook was een vlag te zien die vermoedelijk ook door de Taliban gebruikt wordt. Volgens een woordvoerder van de politie is de witte vlag met de islamitische geloofsbelijdenis in het Arabisch door politie en openbaar ministerie beoordeeld als 'niet strafbaar'."

Update 22.20 - "De politie had al eerder gesproken met de Taliban-vlagmeneer maar liet hem vervolgens gewoon doorlopen naar het Domplein. Opmerkelijk toch?" [In de mail, NAW bekend bij redactie] FOTO HIERONDER

Dit is 'm (in spiegelbeeld, maar dan kunt u vergelijken)

Andere hoek