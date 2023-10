De tweedeling binnen Nederland is zelden zo goed zichtbaar geweest, net als het falen van de multiculturele samenleving.

Gek wel; ik ben van 1950 en geboren in een Haags arbeidersgezin maar heb in mijn jonge jaren nooit iemand gehoord die vond dat het allemaal wel wat gekleurder mocht zijn. Als er in 1960 een neger door de straat liep dan liep nog net niet de hele buurt uit en iedereen wist precies wie men bedoelde met 'pinda, pinda, lekka lekka'. (De Chinees die bij de Grote Markt zijn nougat verkocht)

Ook het inburgeren van Molukkers en Indische Nederlanders verliep in het begin nou niet bepaald vlekkeloos maar het was slechts kinderspel vergeleken met wat ons overkwam met de Arabische 'gastarbeiders'.

Nog zo'n raar feitje, in de beginjaren van de gastarbeiders was Links Nederland nog fel tegen 'want' ze namen onze banen in. Waar en wanneer dat faliekant is gedraaid zal wel niemand weten maar we plukken er nog wel steeds de wrange vruchten van.

In de beginjaren kon Ted de Braak nog gewoon een hit hebben met "Hij had een snor, een grote snor" of Farce Majeure met "Koeweit, Koeweit".

Nu is het zelfmoord om met een keppeltje of een Israëlisch vlaggetje over straat te gaan.

Het kan verkeren.