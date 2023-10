En dan gaan we nu Qassam-raketten vreten van de nationale voetbalploeg van de voormalige Franse kolonie Frankrijk. Tien grote zwarte beulen + Griezmann en aan het einde van de rit staan wij van Oranje met kapotgeslagen dromen, de voeten op de vloer en de handjes helemaal leeg. Ja, onze keeper heeft wat in zijn handjes: de bal die hij drie keer (het wordt namelijk 0-3) terug naar de middenstip mag trappen. Keepers zijn sowieso altijd rare lui: iedereen in de kantine drinkt altijd bier, gezellig man, maar die keepers zitten aan de Extran of Punica. Ook doen ze aan 'keeperstraining'. Brrrrr. Welnu, het Nederlands elftal, we zijn gemankeerd want iedereen is ziek, zwak, misselijk: Bijlow, Timber, De Ligt, Malacia, Frenkie, Wollah Lang, Manvis, Gakpo, enz., allemaal er niet bij. Reijnders in de basis wohohoo! Lekker onbekommerd over voetbal en beschimmelde stokbroden met Paturain lullen mag in de comments. Voor die andere oorlog verwijzen we u naar het LIVEBLOG. Hup Holland!

0-1 MBP "7

0-2 MBP "53

1-2 HARTMAN "83