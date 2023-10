K had altijd hoge cijfers voor Frans. 8-en, 9-ens. En k had een meer dan charmante lerares Frans. Het mooie was; op die school in Rotterdam Capelle zat een Fransoos van oorsprong, maar was zo lui en arrogant, haalde alleen maar onvoldoendes.

Het aantal jonkos die hij er dagelijks doorheen werkte hielp waarschijnlijk ook niet echt.

Met Duits haalde k alleen maar 2-en en 3-en, I shit you not. Meteen laten vallen toen het kon. De leraar kan k me amper herinneren - type mannelijke Merkel denk.