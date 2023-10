Loop eens door de banlieues van Parijs of door Kreuzberg in Berlijn, kijk naar Malmö, talrijke wijken van Rotterdam en Utrecht.

Hoeveel schietpartijen, overvallen en andere misdaden worden daar dagelijks en vooral 's nachts niet gepleegd?

Overdag hangen ze rond in groepen en vallen ze passerende vrouwen lastig... "Hoer!" roepen ze je na als je hun smerige opmerkingen negeert en dat went nooit. Ik begon enkele jaren geleden met reageren op GeenStijl om de documentaire van Sofie Peeters te promoten en vanuit de politiek werd er schande gesproken over de misstanden maar... er gebeurde niets! Het waren "uitzonderingen" hoewel het respect voor vrouwen geheel ontbreekt en de haat tegen joden heel diep zit.

Het Midden-Oosten is MET de problemen geïmporteerd en de politici die er verantwoordelijk voor zijn, weigeren hun fout toe te geven. Merkel zei wel dat de integratie was mislukt net zoals de multiculturele maatschappij maar daar bleef het ook bij. In Rotterdam rennen de politici de raadszaal uit als er een motie wordt ingediend tegen jodenhaat. Onvoorstelbaar!



In Trouw werden de Nederlanders opgeroepen zich alvast aan te passen aan deze bevolkingsgroep omdat ze over een jaar of 20 - 30 de meerderheid heeft in Nederland. Nederlanders capituleren nu al voor de intolerante islam en daarvoor wilde ik waarschuwen in mijn vorige commentaar.

Vreemd genoeg vond iemand dat ik daarmee dezelfde haat predikte als Hamas doet als ze oproept alle joden wereldwijd te vermoorden. Als ik waarschuw voor verloedering en aanslagen door de moslims die zich verschuilen in het paard van Troje, kun je dat niet vergelijken met moord, verkrachting, baby's onthoofden en kinderen verbranden dus vind ik het verschrikkelijk dat ik werd vergeleken met Hamas en net zo verachtelijk werd genoemd.

Helaas is deze walgelijke reactie nog steeds te lezen i.t.t. mijn commentaar op de slachting van joden en mijn vrees dat vandaag, vrijdag 13 oktober, alle joden wereldwijd zelfs groot gevaar lopen.

Maar iedereen zit in de stress vanwege de waanzin die overal regeert. Maskers vallen af en idioten zoals Gideon van Meijeren, Donald Trump of Johan Derksen en anderen worden zichtbaar.