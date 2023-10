:

Nou is het zo dat historisch gezien het een feit is dat Joden eeuwenlang in het huidige Israël woonden, dus niks oud boekje. Is het dan na 2000 jaar zo dat ze er DUS weer heen moeten? Dat mag je je afvragen. Waarom niet is net zoiets.

Overigens hebben er altijd Joden gewoond. Verdiep je je in de geschiedenis en dan zie je dat. De kruisvaarders kwamen in Jeruzalem met de vier wijken: Joods, islamitisch, Armeens en Christelijk.

Joden trokken naar Israël vanaf de 19de eeuw en hebben land gekocht in een dun bevolkt land dat geen Britse kolonie was maar een Ottomaanse. Ze bleven dit doen toen de Ottomanen weg waren en het een Brits mandaat was. Dat is iets anders dan een kolonie, maar goed wel de heersers.

Wat palestijnen genoemd wordt is ook niet de oorspronkelijke bewoners. Deels wel, deels waren dit Joden, in die tijd heette het TransJordanie. Arabieren kwamen op welvaart af, gecreëerd door de Joden.

Er lag een 2 Staten voorstel en dat is middels oorlog afgewezen door de Arabische landen. In de 1948 oorlog zijn palestijnen verdreven uit hun huizen en Joden idem, alleen had Israël per saldo meer land er bij, echter meer Joodse vluchtelingen dan palestijnse; 800.000 vs 700.000.

En weer geen palestijnse staat want behalve Israël gingen ook Egypte en Jordanië aan de haal met stukken land. Die landen hebben nooit een palestina gewild.

De mogelijkheid kwam nadat Israel de Westoever en Gaza op had gegeven. Er is door hamas en plo nooit iets gedaan aan staatsvorming voor hun burgers. Het is corruptie en terrorisme waar geld heen ging. Dat kan je Israel niet verwijten, dat ligt aan die genoemde bewinden.

Heel jammer voor de palestijnen want natuurlijk moeten die ook een eigen land hebben. De ligging is prima, zeker voor Gaza aan zee. Beide als buurland van een moderne hightech economie waar je middels educatie en investeringen goed bij kan aanhaken. Een gemiste kans om een welvarende en vredelievende palestijnse gemeenschap naast Israël te stichten.