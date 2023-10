Het Algemeen Dagblad liegt dat het gedrukt staat. Sebastiaan Quekel, misschien wel de minst betrouwbare journalist van Nederland, schrijft in dit artikel over al die jankende studenten die 2,56% rente moeten betalen over een lening waarover ze nooit meer hoeven af te lossen dan 4% (!) van een deel (!) van hun inkomen: "Toen in 2015 het leenstelsel startte, werd beloofd dat studenten ‘gratis’ konden lenen, oftewel voor nul procent rente." Dat is dus geen citaat. Het wordt, door het Algemeen Dagblad, als 'feit' gepresenteerd. Maar! Dit 'feit' wordt nergens onderbouwd. Sterker nog, in het stuk voert een woordvoerder van DUO woord, die dit 'feit' glashard ontkent: "DUO laat weten nooit 'gratis lenen’ te hebben beloofd. ,,Het was eigenlijk uniek dat de rente 0 procent was,” zegt woordvoerder Tea Jonkman. Ze snapt wel dat de indruk van voordelig lenen gewekt werd".

Maar als er beloofd is dat de studenten gratis konden lenen, zoals Sebastiaan Quekel stelt, dan liegt die woordvoerder van DUO. Dan had Sebastiaan Quekel de woordvoerder daarmee kunnen confronteren. Dat doet Sebastiaan Quekel niet. Ook op de site van de LSVb konden wij nergens informatie vinden waaruit zou blijken dat de overheid heeft beloofd dat studenten nooit rente zouden hoeven betalen over hun (onder extreem voordelige voorwaarden terug te betalen) lening. We kwamen wel dit artikel tegen bij een zekere schoolkrant waarin ook nog eens wordt herhaald dat nooit is beloofd dat de rente 0% zou zijn. Je zou haast denken dat Sebastiaan Quekel drukker is met dingen op de agenda zetten dan met feiten. Maar hee. Wij zijn benieuwd wat columnisten Eus, Kitty en Hans morgen weer te schrijven hebben over al die onbetrouwbare informatie op social media!