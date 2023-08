Hilarisch. Amsterdammer Max Koedijk heeft een studieschuld van 60.000 euro en hij wil daarvan afkomen door te werken allemaal dingen te ruilen en zo met 60.000 euro te eindigen. Dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan het AD, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan The Best Social Media, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk in een reclamevideo van Amsterdam Vintage Watches, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan FHM (no homo), dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk nog een keer aan het AD, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan de NOS, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan Het Parool, dat vertelt Amsterdammer Koedijk aan RTL Nieuws, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan FunX, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan AT5, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan OP1, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan PorteRenee, dat vertelt Amsterdammer nog een keer aan het AD, dat vertelt Amsterdammer Max Koedijk aan Funda en nou vertelt Amsterdammer Max Koedijk het wéér aan RTL Nieuws.

Je zou bijna zeggen dat Amsterdammer Max Koedijk een aandachtszieke idioot is en dat kan kloppen, want toen Amsterdammer Max Koedijk nog Epenaar Max Koedijk was, stond hij ook al in de krant omdat hij op vakantie naar India ging. Daarnaast concluderen wij op basis van deze idiote 'uitlegvideo' dat Amsterdammer Max Koedijk ongeveer net zoveel van financiën snapt als Henk Krol.

Bovendien is zijn 'verhaal' over 'meer aandacht voor studieleningen' echt extreem onzinnig. Een studielening is de allerfijnste lening ooit: de rente is kunstmatig laag en de aflossingsvoorwaarden zijn extreem soepel. Letterlijk iedere andere lening, behalve een 'lening' van je ouders, is kutter om te hebben. Wij kennen zelfs bloggers die nooit een vak hebben geleerd die onlangs hun studieschuld volledig hebben afgelost. Bovendien, als je een beetje normaal bent heb je die 60.000 euro uitgegeven aan bier en saucijzenbroodjes en dat is gewoon een hele nuttige besteding van je geld.

En dan: het 'ruilspel'. Dat is helemaal geen spel. Dat is gewoon bedelen. Allemaal prima en voor iedereen die erin trapt is het eigen schuld dikke bult en van ruilen komt huilen, maar bij de eerste 'ruil' kreeg Amsterdammer Max Koedijk een Mac mini voor een knuffel. Van zijn eigen baas. Als je gelooft dat dat ruilen is dan geloof je zeker ook dat Sinterklaas een kinderfeest is. Om maar even te zeggen hoe vervelend al die ruilen van Amsterdammer Max Koedijk zijn: op dit moment heeft Max Koedijk een tiny house van 35.000 euro te 'ruil' in de aanbieding en dat is niet eens het allervervelendste ding dat Max Koedijk ooit had. Dat was namelijk 15.000 euro reclamebudget bij het plagiaattuig van RUMAG.

Iedereen die dit een 'ludieke actie die aandacht genereert voor schuldenproblematiek' noemt is óf een leugenaar, óf heel erg dom, maar waarschijnlijk allebei. Wij wensen Amsterdammer Max Koedijk geen enkel succes met zijn actie, hopen dat hij gewoon gaat werken om die 60.000 euro terug te betalen en voor altijd blijft zitten met zijn schijtirritante tiny house.

Gap je bent zelf JARENLANG DOOR BLIJVEN LENEN

Deze tool bestaat al, heet "toets x48 en = in op de rekenmachine"