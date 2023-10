Mediterrane toestanden in Nederland, maar dan zonder het goede eten. Zet de klimaatverandering goed door, dan hebben we in 2100 voor een volle maand aan tropische dagen in het jaar en zijn temperaturen van 40+ graden een met regelmaat terugkerend fenomeen. Kost een paar oververhitte bejaarden (u, tegen die tijd), maar dan hoeft u voor fatsoenlijk zomerweer niet langer af te reizen naar de Costa del Camping en dat is weer goed voor het klimaat. Tevens worden de winters natter, dus zeg maar gedag tegen de mogelijkheid van een Elfstedentocht. Dat staat allemaal in de klimaatveranderingsvoorspellingen van het KNMI die vandaag werden gepresenteerd in bijzijn van minister Harbers van Infrastructuur. Niet aanwezig: onze minister voor Klimaat, Rob Jetten. Wat ons doet afvragen waarom we überhaupt een minister voor Klimaat hebben. De vier uitgewerkte scenario's verschillen sterk in gevolgen, waarbij de extreemste (en hoogst onwaarschijnlijke) variant spreekt over een zeespiegelstijging van meer dan 17 meter in 2300 zodat u vooral heel bang blijft. De boodschap om de CO2-uitstoot terug te brengen blijft hetzelfde, maar de oproep om ons beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering verlegt de focus wel naar het denken in oplossingen in een wereld vol beschuldigend vingerwijzen. Helaas brengen de vier scenario's vooral veel onzekerheid met zich mee, waarbij het niet helpt dat het KNMI nog niet eens kan zeggen of het natter of droger wordt in ons polderlandje. Het is lastig voorbereiden als we niet eens weten of we meer paraplu's of parasollen nodig hebben.

Het kan alle kanten op

Lekker printen in een digitale wereld