Schreven we pas nog over Haarlems fatbiketuig dat de regio terroriseert op hun fietsen voor luie donders, zien we ze (of mogelijk andere fatbikebaldadigen) nu door een lokaal winkelcentrum scheuren op gedeelde CCTV-beelden. Mede mogelijk gemaakt door de lokale Jumbo (Hallo!) die deze heren zoekt in verband met een kapotgekopte schuifdeur. "Willen degenen die dit hebben veroorzaakt zich even melden bij Jumbo aan de Engelenburg? Dan kunnen we even praten over de schade die jullie dienen te vergoeden: als het goed is zijn jullie (ouders) hier voor verzekerd." Heerlijk naïef, alsof zo'n jeugdige tweewielerterrorist zich iets aantrekt van een grootgrutter op het uitstervende Facebook. We blijven erbij dat het tijd is voor een keiharde aanpak van alle fatbikes in de regio. Laat die shredders maar draaien, de pletwalzen maar rollen en de sloophamers maar zwieren. Aanpakken die straatterreur! Waar blijven die waterkanonnen?