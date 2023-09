Ik blijf nog steeds heeeeeerlijk op mijn fatbike rijden, zoals ik al 2 jaar doe met veel plezier lang voordat pubertjes ze kregen van paps en mams. Mosterd, je kan er nog 20 zure artikelen aan wijden, maar het enige wat jij en al je boze (vnl boomer) medestanders daar uiteindelijk mee zullen bereiken is een helmplicht voor elke fietser op de openbare weg, want de dikte van de band gaan ze echt niet als enige graadmeter hanteren. Dus ik schets even het scenario nog een keer voor jullie wat er gaat gebeuren als de zeikerds hun zin krijgen:

1) Roep om verbod e-fatbikes!

2) Komt er niet, maar we kunnen het wel ontmoedigen dus...

3) We voeren een helmplicht in! Dat zal ze leren, net als met de snorfietsen haha!

4) Maar wacht eens even, als iemand op een elektrische fiets met dikke banden een helm op moet, dan moeten eigenlijk alle e-bikers dat toch?

5) Alle neurologen in NL: Yes! Helemaal correct! Iedereen op een e-bike MOET een helm op. Of ze nou sneller of langzamer gaan dan 25 km/u maakt geen reet uit!

6) Maar als elke e-biker, ongeacht de maximale snelheid een helm op moet, waarom moeten de mensen op een gewone fiets dat dan niet?

7) Tadaaaa! U gaat door voor de ijskast en een kans op €1.000. Iedereen moet gewoon een helm op. Gefeliciteerd! Nederland is nog weer een beetje truttiger geworden, maar we hebben die mensen op fatbikes wel mooi al hun plezier afgenomen, lekker puh!