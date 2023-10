Dan schakelen we nu over naar de Eerste Kamer, die trouwens kapot moet, waar ze al de hele dag (inclusief extreem cringe maiden speeches) aan het vergaderen zijn, en wel over het referendum. Nu denkt u misschien: de Eerste Kamer heeft het referendum toch de nek omgedraaid? Nou dat is ook zo. Maar een idee vermoorden, dat gaat zomaar niet. Renske Leijten blies het referendum nieuw leven in, haalde in de eerste ronde een meerderheid in de Tweede Kamer en nu staan Lilian Marijnissen en Nicole Temmink in de Senaat (SP, déjà vu) om het voorstel een stapje verder te laten zetten in de Lange Mars door de Nederlandse Grondwetswijzingsprocedure. En het leuke is, dat lijkt nog te lukken ook. In de Eerste Kamer is er opeens tweederde meerderheid en als dat na 22 november ook in de Tweede Kamer lukt, dan ZIJN WE HELEMAAL TERUG. Hup hup referendum! LIVESTREAM. Stemming (eerste lezing, simpele meerderheid nodig) is volgende week.