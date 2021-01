Een bindend referendum is prima als er een impasse dreigt in de 2e kamer over bepaalde wetsvoorstellen of ingrijpende beslissingen die de bevolking in alle lagen raakt.

Voordat er een bindend referendum gehouden word, zou er wel een zeer goede uitleg moeten komen over waar de bevolking een beslissing over gaat maken en zowel de nadelen als de voordelen uitgelicht moeten gaan worden.

Op basis daarvan kunnen mensen, een voor zichzelf, goede beslissing maken.

We schijnen dit ook te kunnen tijdens 2e kamer, proviciale of gemeentelijke verkiezingen.

De uitleg zou vanuit een onafhankelijke instantie gedaan moeten worden die niet vanuit de politiek gestuurd word.

En daar schort het in Nederland nog al eens aan.

Het zou niet misstaan als er wat universiteiten over dit onderwerp, onderzoek zouden gaan doen om een manier te vinden hoe je dit het beste en eerlijkst kan doen.

Ook moet onderzoek gedaan worden hoe we dit zo snel en veilig en fraudebestendig kunnen uitvoeren.

Blockchain technologie gebruiken en je stem via het internet of desnoods kiosken hiervoor speciaal opgezet voor referenda gaan gebruiken.

Met de corona in het achterhoofd is het mijnsinziens niet meer van deze tijd om in een stemhokje met een rood potlood dit allemaal analoog te moeten doen. Iedereen met een BSN kan in feite een stem uitbrengen en komt dit nummer 2x voor omdat iemand probeert 2x te stemmen dan wordt dit door een computer feiloos opgemerkt.