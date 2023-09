Leuke reeks voorpagina's, een dalende reeks, zullen we maar zeggen. Hoe linkser, des te onopvallender en vager de berichtgeving.

Ik noemde De Joop eerder vandaag al in de panelen. Die is nog veel linkser dan de VK, dus daar hadden ze gisteren besloten met geen woord over dat drama te berichten. Want een Marokkaanse dader, dus liever gewoon wegkijken en negeren.

Stel je voor dat de dader niet Faoud maar Gerrit had geheten, en dat hij een zwarte arts en een Marokkaanse buurvrouw plus haar dochter had doodgeschoten, zou De Joop er dan ook geen letter over geschreven hebben?

Dat is nou die vervloekte dubbele moraal waar ze op links zo ongelofelijk mee behept zijn.