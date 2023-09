Dag twee dat extreemlinkse activisten van Extinction Rebellion ongemoeid de A12 in Den Haag kunnen blokkeren. Reden is dat chef van de driehoek en BM Jan van Zanen er klaar mee is, gisteren sloeg hij in het stadhuis met de hand op tafel. Het einde is volgens hem bereikt, de volgende stap is volgens de VVD-bestuurder dat hij politiebureaus moet gaan sluiten om capaciteit vrij te maken om het klimaatrapaille aan te pakken. Noodkreet van een burgemeester die het niet meer redt. Ondertussen steekt minister van Justitie en VVD-lijsttrekker Dilan 'toch niet zo keihard aanpakken' Yesilgöz haar vingers in de oren, BZK-collega verantwoordelijk voor demonstratierecht Hugo de Jonge (CDA) zwijgt en MinDef Kajsa Ollongren (D66) hebben we ook nog niet gehoord over deze suggestie. Het kabinet doet kortom niets terwijl het terreurtuig de dienst uitmaakt in voorheen de internationale stad van vrede en recht (en bovendien ongemoeid Tony Soprano op de Rabobank gaat). Er komt een moment dat Hagenaars en Hagenezen zélf het heft in hand gaan nemen, klinkt in het stadhuis en geef ze eens ongelijk.

