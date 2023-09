Vrijwel heel Nederland is klaar met die klimaatdrammers op de A12 en nu is de Haagse burgemeester Jan van Zanen het ook zat. Niet dat hij hard ingrijpt, de Belgische waterwerper op standje vijf zet en de asfaltplakkers voor langere tijd in de cel smijt. Nee, in plaats daarvan geeft hij het simpelweg op. Na twee weken slepen met werkeloze hippies kwam vandaag de politie in eerste instantie niet meer opdagen. De volhardende demonstranten in de tunnelbak kregen vier inactieve agenten op een fiets toegewezen en mochten het verder uitzoeken. "Er komt een moment dat je de prioriteiten bij andere dingen gaat neerleggen", verduidelijkt een woordvoerder van de burgemeester bij Omroep West. Koren op de molen van de klimaatkleuters die direct hun volgers opriepen om zich aan te sluiten bij deze overwinning. Om de start van een klimaatcamping te voorkomen, verscheen meer dan een uur na de start van de demonstratie alsnog een lading politiewagens voor het afvoerproces, maar de toon is al gezet. De asfalthippies voelen dat de definitieve verovering van de weg dichterbij is dan ooit en zullen morgen met extra motivatie terugkeren. Welkom in Nederland, waar langdurige ongehoorzaamheid wordt beloond. Wat een land.

Denk in oplossingen

Met het draagvlak zit het wel goed