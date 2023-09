Ja nu hebben we toch echt wel de kriebels van die spitsheffing in de trein, en dan vooral de kriebels van D66, dat zich schuldig maakt aan een vvd-tactiek. Eerst roepen dat er een spitsheffing in de trein moet komen, berekend tot wel 4 euro per rit, zodat verpleegsters en onderwijzers zich helemaal blauw en geel betalen om op tijd op het werk te komen. Dan voor de vorm even roepen dat je toch tégen de spitsheffing bent, het is immers campagnetijd. En dán keihard gaan voor een spitsheffing van 2,50 en dat dan framen als 'een afgezwakte spitsheffing' omdat het eerst 4 euro was. "Voor nu moeten we de spitsheffing maar even op de plank laten liggen", aldus D66. Dat is D66's voor: na de verkiezingen drukken we het er weer door. Wie momenteel nog wel heel graag een spitsheffing wil, is wandelend Looney Tunes-figuur Wouter Koolmees (D66) van de NS. Immers: als je treinen duurder maakt, maak je treinen goedkoper, ofzo. Ach ja, gelukkig rijden er genoeg treinen, steevast op tijd, heb je altijd een comfortabele zitplek (met usb-poort, werkende wifi, enz.), zijn ze brandschoon, is het er veilig, heb je een werkend toilet, ruiken je kleren nooit naar mandarijn van gisteren en patatje joppie van de buurman en hoef je nooit over te stappen op een bus omdat er weer eens 'werkzaamheden' zijn.