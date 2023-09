Timmermans heeft jaaaarenlang meer dan de Balkenende-norm en gaat nu op dik wachtgeld zitten.

Die heeft reserves zat.

Dat is voor mensen op het minimumloon niet zo.

Omtzigt heeft het over heel wat anders.

Niet zozeer voor 'de uitkeringen'

De VVD lijkt (lachend) weg te kijken voor de levenskwaliteit van de burger.

De minimale levenkwaliteit.

Want wat ze zeggen over armoede wordt gedebunked. Het blijkt niet te kloppen.

Dus of de VVD jokt dat het een aard heeft, of ze snappen de cijfers niet.

Klinkt allebei niet goed.

Omtzigt zegt dat de armoede juist is toegenomen, als je de cijfers wel goed leest.

Die lijkt liever het beest in de bek te kijken en niets weg te lachen.

Dus het gaat niet om het verhogen van 'de uitkeringen', maar over consequent zijn over de levenskwaliteit van je burgers.

Zelf ergens iets van vinden helpt.

En niet alleen maar tevreden in het pluche in de onzichtbare hand geloven

en alles maar een beetje laten waaien

en de ellende van de burgers negeren.

Want dat is wel een terugkerend thema geworden de laatste tijd.