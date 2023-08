Afgezien van de riante regeling gaat Frans natuurlijk voor het hoogst haalbare, MP van NL.

In Brussel zit/zat Frans al zo hoog in de boom, dat hij het niet voor minder doet.

De man heeft zo’n grote eerzucht dat hij het wel moet doen.

De kans dat hij het wordt is ook bijzonder groot.

BBB is niet duidelijk wie wél, maar Lien gaat het niet doen. Minpuntje.

Omtzicht is niet duidelijk en de VVD zet nou ook niet bepaald een topper in.

Als linkse stemmers strategisch stemmen, komen ze altijd bij Frans uit, dan krijgen ze vanzelf GL, PvdD, Volt en D66 mee.

Kneiterlinks dus.

Rechts zet zichzelf buitenspel.

Als zelfs rechtse kantjes partijen uitsluiten, is de kans nul om een coalitie te vormen.

PvdA heeft dus een meesterzet gedaan met Frans. Kan niet anders zeggen.

Maar stel hè, stel, het lukt de Bolle van Brussel niet om MP te worden, wat gaat hij dan doen?

Oppositie is immers te min voor Frans.

Ik ga er niet van uit, maar de kans zit erin.

Dat Frans zich dubbel laat belonen kun je hem eigenlijk niet eens kwalijk nemen, het wordt hem wel heel makkelijk gemaakt, het zou niet moeten kunnen.

Een gevolg van de graaicultuur binnen Brussel, een minpunt, waar niemand iets aan gaat doen.

Frans kent duidelijk geen clubliefde zoals vrijwillers dat hebben.

Mensen die zich belangeloos inzetten voor maatschappelijk belang.

Hij zou op z’n minst één salaris kunnen teruggeven, wetende dat alles wat hij nu is, te danken is aan de NL en Europese belastingbetaler.

We staan erbij en kijken ernaar.

De éne helft van het land vindt het prachtig, de andere helft vreest met grote vrezen.

Rechts kan zichzelf verwijten maken.

Bereid je maar vast voor op torenhoge kosten, een oplopende staatsschuld, gratis geld voor niksdoeners, minder huizen, meer nieuwkomers en verder een versobering van uw levensvreugde.