Lang wachten op onze halalkip vinden wij ook geen flikker aan. Staan we weer in zo'n HFC aan onze hand te snuffelen nadat-ie in de broek is geweest. EN LANG DAT HET DUURT. Zo lang dat we die ober weleens een flinke reprimande zouden willen geven. "Moet die kip soms nog halal geslacht worden godverdomme", zouden we dan willen roepen. Maar dan doen we niet, want voor je het weet bietsen twee andere wachtenden je helemaal in elkaar. "De man vindt dat hij te lang moet wachten op zijn bestelling. Twee andere klanten, die tussen de 18 en 22 jaar oud zijn, vinden de uitbarsting van de boze man onterecht en gaan met hem in discussie. (...) De ontevreden klant vertrekt en in zijn kielzog volgen de twee andere mannen hem. Buiten wordt hij door het tweetal in elkaar geslagen. Het slachtoffer raakt door de klappen en trappen bewusteloos. Bovendien ligt zijn linkerwang helemaal open en is zijn neus door het geweld gebroken. Getuigen vermoeden dat de daders een vechtsport beoefenen." Zwarte band kiprate! Enfin, wachten is niet leuk, erover klagen is niet leuk, maar in elkaar geramd worden is helemaal niet leuk. ZoekZoek Habibi!