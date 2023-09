Dat hebben ze van DDR66 geleerd: beschadigen is voldoende, liefst zo lang mogelijk rekken. Er is, net als bij Arib, geen enkele serieuze beschuldiging gedaan, alleen maar vaagheden geuit, maar Ouwehand is wel beschadigd. Iedereen vraagt zich onbewust of bewust toch af wat er dan was, die integriteitsschending. Ook al was die er helemaal niet, hij lijkt er wel te zijn. En daarmee heeft het bestuur toch z'n zin gekregen of op z'n minst gedaan wat iemand heeft gevraagd om te doen.

Dat ze Bergkamp invlogen, is daar ook een bewijs van, hoewel haar gestuntel niet echt een goed voorbeeld is maar tot nu toe wel effectief genoeg was.