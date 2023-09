Dat zat er wel aan te komen natuurlijk. Campagneleider Daan de Neef - die ooit per ongeluk bij de vvd belandde en daarna een (logische) transfer maakte naar de Diertjes - legt zijn taken per direct neer. Geen verrassing, want De Neef vormt 'een hechte vriendengroep' met onder anderen Lisa Westerveld (Groep Timmermans), Peter Kwint (SP) én Esther Ouwehand, met wie hij concertjes bezocht en als 'Gitarencoalitie' plaatjes draaide op festivals. Nu het mot is in Ouwehands Dierenpark kiest De Neef de kant van zijn baasje. Handig wel, een campagneleider die eruit naait, twee maanden voor de verkiezingen. Meer reacties van driftig X'ende en kwakende Animal Crackers na de klik: Frank Wasteenbergkosteenbeetje is Team Ouwehand, Eva van Esch is Team Ouwehand, Lammert van Raan kiest geen partij (maar Lammert van Raan kán ook geen partij kiezen want hij is de man van Lieke Keller en dat is een van de oprichtsters van de Dierenpartij) en de arme Leonie Vestering gooit Lucebert in de gehaktmolen - "Alles van waarde is weerloos". Woef!

Dikke maten!

Eva is Team Ouwehand

Wasteenbergkosteenbeetje is Team Ouwehand

Lammert 'kiest geen partij'

Leonie zegt precies niks