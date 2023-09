Wij Steunen 'Moms Who Demand Action'

Zoals het Virginia vergaat, zo vergaat het de natie. En zoals het de natie vergaat, zo vergaat het de wereld. Zodoende was Susanna Gibson altijd al onze favoriet en dit nieuws doet daar niets aan af. We kenden Gibson al als zuster en moeder van twee, maar ze gaf haar land dus nog veel meer - anoniem en wel, zonder met die eer te strijken. En ze gaat door, voor u. Meer na de breek.

We citeren de website van Ben Shapiro. Susanna Gibson:



"appears to have been raising money for a “good cause” by performing graphic sex acts online, where she told viewers she liked “being choked” and said they could watch her urinate for the right price, according to material reviewed by The Daily Wire. (...)

Susanna Gibson (...) was as recently as last year posting as “HotWifeExperience” on the website Chaturbate, where men could pay tokens to get her to perform specific sex acts. In one video recorded shortly after she launched her campaign last year, she told her husband, “I’ll let you f— me in the a– doggy style in a private room if someone wants to pay. That’s the deal.”

In another video, she appears to say that for the right price, viewers could watch her urinate. “Y’all can watch me pee if you tip me and some tokens,” she said. “Again, I’m raising money for a good cause.”

“I like being choked. I like being hit. I do,” she said in one video posted exactly a year ago, on September 11, 2022.

“I just want a private room with somebody filming their c— so I can come looking at it, Jesus Christ,” she said. “Oh God I want to f—ing get railroaded by all of you.”

(...) Gibson said she has had sex with three men in one day, and “don’t tell my husband he was the third. I would say ethically nonmonogamous but I guess that three in one day was not.”

Kijk, we zullen hier nooit tot onzedelijk gedrag aansporen, maar we sluiten niet uit dat u het beeldmateriaal in kwestie al op de eerste Google-pagina vindt als u zoekt op 'Susanna Gibson' gevolgd door een zeker woord.

Maar wat víndt ze van dingen zoals politiek