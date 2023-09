Hier iets dat u eigenlijk al wist, maar altijd goed om het bevestigd te krijgen: moderne auto's zijn privacynachtmerries. Alle uitgebreide infotainmentsystemen, camera's en over-the-air updates komen met een prijs en wel dat de fabrikanten alle, maar dan ook echt alle mogelijke informatie over u verzamelen. Van uw locatie tot uw muziekvoorkeur en van uw medische situatie tot uw vriendenkring. Alle data wordt verzameld, geanalyseerd en in veel gevallen doorverkocht aan andere partijen. Met op een discutabele eerste plaats in dit onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden die niemand leest: Tesla. Elon wil alles weten. Niet alleen van de bestuurder of de inzittenden, maar van iedereen die in de buurt van de auto komt. Die camera's registreren tenslotte alles rondom het voertuig, waarvan de meest opvallende (naakt)beelden vervolgens door Tesla-medewerkers onderling worden gedeeld. Dat betekent overigens niet dat de rest veel beter is, want geen enkel merk kreeg het groene licht van de privacywaakhonden. Opvallende uitschieters: Nissan onderzoekt uw 'sexual activity' en Kia uw 'sex life'. En ja, dit onderzoek ging over in de Verenigde Staten verkochte auto's en aan deze kant van de plas hebben we iets strengere wetgeving, maar ga er maar vanuit dat ook hier iedere maas van de wet wordt opgezocht om zo veel mogelijk over u te weten te komen via de rijdende Big Brother-boxen. Gelukkig is er een oplossing: koop gewoon een analoge vierwieler van pak 'm beet 20+ jaar oud. Dan heeft u niet alleen meer privacy, maar vaak ook een lichter voertuig, een beter klinkende motor en dat allemaal voor minder geld. Uw beste toekomst ligt soms in het verleden.