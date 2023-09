Volledig mee eens. In andere wijken met huurwoningen zie je eenzelfde fenomeen. Heel treurig dat een bevriende bejaarde nog eens door de straat wilde waar ze 60 jaar had gewoond. In haar tijd kwamen er jonge gezinnen, kinderen speelden bij elkaar in de tuinen of op straat. Veel groen, fruitbomen in de tuin, gras om op te spelen.

Ze viel stil toen het voortuintje plaats had gemaakt voor grijze saaie tegels waar een auto stond. Luxaflex naar beneden want o wee als je de vrouw des huizes met los haar kunt zien.

En zoals dat huis waren alle huizen in het straatje aan weerszijden. Een stenen oase met geblindeerde ramen. Geen kind te bekennen op straat