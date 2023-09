Hij komt hij komt, The Complete Budokan van Bob Dylan, een concertregistratie met nooit eerder uitgebracht materiaal van de concerten van de geit op 28 februari en 1 maart 1978 in de Budokan Hall te Tokio. Het is de golden age van His Bobness met alleen maar knallers en de boel komt hier in Nederland uit op een veel te dure 4CD, een 2LP en een megalomane 8LP-box (€ 250?) die alleen in Japan te bestellen is, maar die u wel gewoon moet hebben natuurlijk. De eerste single: The Man in Me. Meer nieuwe en een stuk minder belangrijke muziek vandaag in de schappen: The Chemical Brothers, Tylers Childers, James Blake & meerrrrr!

The Chemical Brothers

Tylers Childers (americana)

James Blake (hip)

Steep Canyon Rangers (zeer aardige americana)

Anjimile (folk)

ZZ Ward (ingewikkeld gedoe)

Ashley McBryde (country)

Mustard Plug (ska)

Angel Du$t (rock)

Sparklehorse (indie)

Teezo Touchdown (rap)

Sylosis (metalhoekje van GU)

Kvelertak (metalhoekje van GU)