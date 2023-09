Zetelroof bestaat niet. Als je dat niet begrijpt begrijp je ons politieke bestel niet. Kun je een lang verhaal gaan ophangen (ga ik uiteraard wel doen), maar zo simpel is het. We kiezen volgens de grondwet volksvertegenwoordigers die er namens ons allemaal zitten. En geen X mensjes van Y partij.

Elke "ja maar" is verder onzin. Er staat een heel hoofdstuk in de grondwet over ons staatsbestel, over de Staten Generaal. Het woord partij komt er niet in voor. Als van Haga morgen naar de SP wil en Marijnissen naar de VVD, Kuzu naar de CU of Nicki nog 6 keer overstappen tussen JA21 en BBB; het kan allemaal en is géén zetelroof. Sterker, als een Kamerlid halverwege de rit tot de ontdekking komt; "hey, in dat vak zitten mensen met wie ik veel beter kan samenwerken" lijkt me dat heilzaam voor de efficiëntie van de Kamer, en dus voor het bestuur van ons land.