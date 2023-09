Het grootste deel van die “subsidie” zit hem in de energieheffingen. En het gaat dan niet om kortingen of vrijstellingen, maar gewoon om het feit dat het een regressief tarief is: over het eerste stuk betaal je het meest. Die klimaatknuppels rekenen dan uit wat men zou betalen als je de eerste schijf van die heffing op het gehele verbruik zou toepassen. Alleen daarmee kom je al op bijna 20 miljard euro. Ja, zo kom je wel aan dat totaalbedrag. Weet je wat? Dat deel van die subsidie is eigenlijk geen 20 miljard maar 40, want we zouden ook twee keer zoveel belasting kunnen heffen, toch?



Verder 2,5 miljard “subsidie” voor de luchtvaart. Maar ja, brandstof voor luchtvaart is vrijgesteld van belasting in het verdrag van Chicago, en internationale verdragen, daar houden we ons aan, toch?