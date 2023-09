:

De column gaat over het feit dat "tienermeisjes" wel, maar "allochtonen" niet genoemd worden in de headlines. Dat feit weerleg je niet, en staat helemaal los van de vraag of de criminaliteit nou daalt of stijgt. Kom ik zo nog op terug.

En nogmaals, niemand hier zegt dat allochtonen allemaal crimineel zijn. Maar er is wel een enorme oververtegenwoordiging. En die is gek genoeg onbespreekbaar; zie de column hierboven, maar ook de felheid van de immigratielobby en jouw eigen reacties hier.

En dan jouw "punten":

1) met de definities van autochtoon/allochtoon is in het verleden inderdaad vaak genoeg gesjoemeld.

2) dat schrijft niemand.

3) in ieder geval wel onder allochtone jongeren.

4) er wordt inderdaad veel minder aangifte gedaan, de politie stuurt om die reden zelfs slachtoffers naar huis.

Sjoemelen met cijfers is *beleid* waar al vaak zat over geschreven is, niet alleen op GS. Nota bene politievakbonden/organisaties klagen al jaren dat ze slachtoffers moeten wegsturen; of aangiftes opzettelijk niet of verkeerd moeten registreren. Zo worden gewelddadige overvallen soms als "vermogensdelicten" geregistreerd, of valt poging tot doodslag rond AZC's als "overige overlast".

Met statistiek kun je dus alle kanten op. Maar ondertussen wordt er elke dag minimaal een huis of bedrijf opgeblazen. Dat was 5, 10 of 20 jaar geleden niet het geval.

En dan weer terug naar de stelling van de column; het feit dat bepaalde problemen onbespreekbaar zijn heeft ook invloed op de geloofwaardigheid van bepaalde artikelen, statistieken, etc. Als daar in het verleden meermaals mee gesjoemeld is dan werkt dat argwaan bij andere onderzoeken op dat onderwerp in de hand.