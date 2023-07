Het begint heel vaak thuis. Of beter gesteld, begon het thuis maar.

Afhankelijk van culturele achtergrond (za'k maar zeggen) zijn het veelal kinderen uit één-ouder gezinnen (pa ligt binnen twee maanden met nieuwe vriendin te naaien), of een religieus 'achterlijke' familie, waarbij ik enkel wil stellen dat de ontwikkeling achter is gebleven op de Nederlandse. In de laatst families herken je twee soorten. Bij de eerste zijn de kinderen 'prinsjes / prinsesjes', maar worden al vanaf dag één opgevoed als dominant mannetje / onderdanig vrouwtje annex broedstoof. Bij de tweede is er nul komma niks aandacht voor de larf en wordt de opvoeding overgelaten aan vaak oude familieleden, zoals tantes of oma.

In veel van deze situaties gaan de jongeren op zoek naar vervangende aandacht, compassie en liefde. Deze vinden ze in de groepen op straat. Onderling vechten ze uit wie het alpha mannetje is, vervolgens klitten ze bij elkaar en terroriseren ze hun omgeving. De reden is eenvoudig: ze willen gehoord worden, ze willen status, ze willen macht en ze hebben geen enkel rolmodel die hen kan aangeven hoe dit in een hedendaagse (Nederlandse) cultuur haalbaar is. Wat hen wel voor ogen wordt gehouden is dat ze met middelen moeten aantonen dat ze rijk zijn. Dikke auto, dure kleding, kekke zonnebril.

In de oorspronkelijke situatie van de laatste twee waren de staat en religie grote machten waar niet mee te spotten viel. Deze oefenden veel invloed uit door te onderdrukken en repressiemiddelen niet te schuwen. 'Grote mond? Sla er op'. In de moskee wordt op keiharde manier de regels er in geslagen, als kind leer je snel genoeg 'hoe het hoort'. Maar buiten op straat, in de Nederlandse maatschappij, is dat totaal anders; er wordt aanspraak gemaakt op verstand, fysiek gebeurt er niets. Dit zorgt bij redelijk veel kinderen voor een hersenkronkel van jewelste. Waarom zou je de Nederlandse regels volgen als er niets tegenover staat qua stok achter de deur (pun intended)?

Wat merk je hiervan onder de jongeren?

Naarmate ze ouder worden, wantrouwen ze iedereen. Ben je een Nederlander of niet? Zo ja, dan ben je zwak en in de ogen van de jongere al snel onderdanig aan hen. De slimmere jongere leert zich 'het praten' aan en lult zich overal uit (mede geholpen door diverse mooie bonuskaarten, zoals de rasismekaart). De minder verbaal sterke pakt samen met zijn groep medegenoten de enkele Nederlander en onderdrukt die.

Uiteraard zijn er ook Nederlandse jongeren die in die groepen meelopen. Veelal zie je daar dat de thuissituatie ook erg slecht is. Alleenstaande moeders, geweld achter de voordeur, misbruik van middelen...

Kortom, een hoop problemen die al bij de kop moet worden aangepakt. Maar ja. Dat kost wel wat. Namelijk het onderkennen dat niet iedereen in ons landje even 'verlicht' is. Het onderkennen dat een religie véél meer invloed op een grote groep inwoners heeft dan gedacht (en dan veelal nog eens tégen de oorspronkelijke inwoners en diens religie gekeerd). Het onderkennen dat zachte heelmeester de afgelopen 20 jaar in de jeugdzorg en er buiten héle grote, stinkende wonden heeft laten openliggen. En onderkennen dat die wonden nog dagelijks groeien.

En onderkennen dat mensen als een Timmermans en véle andere politici vooral met zichzelf bezig zijn en vooral met debiele 'ver van ons bed' problematieken, al dan niet verzonnen of tot olifantenproporties opgeblazen.

Ons stemgedrag zorgde er voor dat dit probleem is ontstaan, gegroeid en uit de klauwen is gelopen. En op dit moment huilen we met de wolven mee.

De oplossing?

Pak het bij de wortels aan. Families aansprakelijk houden én ter verantwoording roepen. Direct. Zonder excuses. Zonder uitvluchten. Zonder aanziens des persoons. Ik zou het anders ook niet meer weten.