Er zitten in de ANP-fotodatabase slechts 42 foto's waar Rob Jetten en Dilan Yesilgöz in meer of mindere mate samen opstaan dus u moet het met bovenstaande uit 2017 doen, vandaar het brilletje (want deze recentere is te donker). D66 confereert zaterdag in Zwolle om het nieuwe politieke seizoen af te trappen en daar hoort een toespraak van kersvers leider Rob Jetten bij. Daarin haalt hij uit naar Yesilgöz die onlangs de deur naar Geert Wilders' PVV op een uiterst bescheiden kiertje zette. De PVV en Wilders worden door D66 sowieso uitgesloten. Maar de soort van toenadering van de VVD-voorvrouw valt niet in goede aarde bij Jetten. Zo zegt hij onder meer: "Dat is spelen met vuur. De politieke generatie die nu opstaat moet juist afscheid nemen, afscheid nemen van dat tijdperk van Wilders. Zelfs een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dus echte liberalen, u bent allemaal van harte welkom bij D66." Een uitnodiging aan VVD'ers om over te stappen. In de nog Mona-loze peiling van vorige week is D66 de grootste verliezer van het moment met een verlies van 17 zetels wat een schamele 7 stoeltjes in de Nationale Vergaderzaal zou betekenen waar de VVD er 22 zou overhouden. Meer van de stampende muis ziet u hier.