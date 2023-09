Mona Keijzer werd binnengehaald bij het CDA als het politieke wonder, maar het kwam niet goed tot uiting omdat Hugo en Wopke voorgingen en Pieter werd weggegooid. Maar nu bij de BBB kan Mona wel het politieke wonder zijn. Want ze heeft inmiddels al een stapel aan ervaring en vakbekwaamheid, ze komt slechts over als een frêle dame (jemig, ik gebruik dat woord ook nooit, ben het helemaal gaan opzoeken op wikipedia, maar het zegt precies wat ik bedoel). Dus ik ben om. onder de hoede van Caroline gaat zij tot bloei komen en ze kan goed collegiaal samenwerken met Pieter. Straks roepen ze nog dat dit de voltreffer is van Caroline. En onder Caroline zijn we van de linkse kerkiërs af, geen uitsluiting meer van miljoenen kiezers die op de "verkeerde" partij hebben gestemd, jeuj, eindelijk een normaal Nederland.