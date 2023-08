“ „Het epicentrum van het jihadistische geweld is duidelijk van het Midden-Oosten naar West-Afrika verschoven de laatste jaren”, constateert Pieter van Ostaeyen, een Belgische jihadisme-expert”:

www.nrc.nl/nieuws/2023/08/27/jihadist...

Zie de bijgevoegde illustratie met staafdiagram en titel (sinds 1 januari 2022 ruim 6.600 jihadische aanslagen in Sahellanden). Gaat lekker daar.

Met uitspraken als dat ‘jihadisten in de Sahel geen mondiale ambities’ voor een universeel kalifaat zouden hebben en dat ‘de kans dat substantiële aantallen West-Europese moslims of moslims uit andere werelddelen worden meegezogen in de chaos van de Sahel en daar willen meevechten’ “klein” is, moeten wij dan wat gerustgesteld zijn.

Wanneer ik dan in dezelfde krant lees dat afgelopen zondag 4200 migranten op Lampedusa zijn aangekomen, en dat er dit jaar al meer dan honderdduizend migranten in Italië zijn aangekomen, voel ik me alleen ineens een heel stuk minder gerustgesteld.

Maar da’s vast ‘hysterie’.

Een tijdje terug (2013) las ik over de toegenomen invloed van het Wahabisme:

www.nrc.nl/nieuws/2013/08/10/hoe-de-i...

Landen als Saoedi-Arabië, Qatar en Pakistan financierden (en doen dit wellicht nog steeds) deze toenemende invloed van de fundamentalistische islam.

Even om een idee te krijgen hoelang die invloed in dus 2013 al bezig was en wat het resultaat was:

“Vóór 1991 werkten er zes islamitische ontwikkelingsorganisaties in Mali, in 2000 waren dat er al 106. Van de Malinezen is 90 procent moslim, van hen heeft 20 procent zich tot de wahabitische stroming bekeerd.”

20 procent, in 2013 dus. Hoeveel procent zal dat thans inmiddels geworden zijn in Mali? En de rest van de Sahellanden?

Dus ze nu wel of geen ‘kalifaat’ willen (hoe extremer - richting IS-gedachtengoed dus - ze worden, hoe ‘internationaler’ ze zullen worden in mijn optiek) en of de kans dat “substantiële aantallen” extremistische moslims uit Europa daar zouden willen vechten nou “klein” is of niet, veel van die Afrikaanse geïndoctrineerde lui zullen hun weg weten te vinden richting Europa. Want minachting voor anders- en niet-gelovigen is absoluut geen belemmering voor migratie indien er geld te krijgen valt. Kijk maar naar die Pakistanen en Afghanen. Zeker niet wanneer er ‘gratis’ (naar de maatstaven van Afrikaanse shithole countries) heel veel geld op zo’n doodeenvoudige manier (= simpelweg uit een gebied afkomstig zijn waar je van zegt uit te zijn weggevlucht voor oorlog en geweld) te halen valt.

Steevast bespeur ik een soort ‘schadenfreude’ in kranten van ‘linkse’ journalisten wanneer het om Meloni gaat die deze Afrikaanse exodus niet zou weten te stoppen (zo van: ‘zie je nu wel, het lukt haar niet’). Punt is dat je grenzend aan zekerheid kunt stellen dat haar ‘linkse’ opponenten het al helemaal niet voor elkaar hadden gekregen, en vermoedelijk de influx een heel stuk hoger was geweest, en dat Meloni tenminste 100% gemotiveerd is om er met gestrekt been in te gaan.

Binnen Europa moeten we op dit vlak samen optrekken met (Meloni’s) Italië. Even goed opletten dus op wie je gaat stemmen, aankomend november.