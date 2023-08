Wat kunnen ZE in het Amstelveen aan Zee nu weer eerder en beter. Ditmaal geen autonome urban combat Search & Destroy drones, maar 'defensieve' laserwapens. Iron Beam is volgens de voorzitter van Rafael Advanced Defense Systems Yuval Steinitz over een jaar klaar Judea te beschermen tegen raketten, mortieren, drones en ellende daar tussenin. "One year from now – Israel will be the first country to have partial laser protection. In two years there may be complete protection – against missiles, shells, rockets, or anything else." Kortom, binnen twee jaar is Iron Dome uitgefaseerd, maar gelukkig hebben we de (ongelofelijke) foto's en video's nog. Video's van de producent, hun maritieme variant en foto's van Militair-Industriële Hebreeën die er altijd hetzelfde uit zien - kort grijs haar, zonnenbril, de helft geblurd - bij hun nieuwe wonderwapen na de breek.

Promofilmpje van producent Rafael

De maritieme versie

Zo zien ze er dus altijd uit