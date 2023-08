Katja Schuurman met een dochter van iemand (maar niet haar eigen dochter)

Must lees update in het leven van professioneel alcomobilist Katja Schuurman, wier ex-man Thijs Römer is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens getverderrie bij kinderen in de leeftijd van z'n eigen dochter. Hoe het met de bedrogen en voorlogen Igone de Jongh gaat weet niemand, maar met Katja Schuurman gaat het prima ballerina: 'Oké'. Say no more Kattie want het topic stond al in de steigers. "Het gaat ‘oké’ met Katja Schuurman en dochter Sammie", kopt het AD. "Katja Schuurman en dochter Sammie geven update: 'Gaat goed met ons'", aldus RTL. "Katja Schuurman en dochter Sammie: ‘Gaat goed met ons’", zo lezen we in Vriendin. Het gaat niet heel goed, maar het gaat ook niet heel slecht. Het gaat gewoon 'oké', als iemand die met een Opel Frontera over de kop slaat of met een kop vol coke op de filmset stapt. Gewoon, 'oké'. Waarvan akte!