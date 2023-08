Ja mensen. Er is ook wat anders alsdan Feyenoord, Vuelta en Formule1. Allemaal leuk en aardig die sport, maar dit is het echte werk. Bij de lancering waren we er ook bij, en nu de kers op de appelmoes, wanneer het paaltje bij het puntje komt (*) en de 4 hun stoeltjes verlaten voor een verblijf aan boord van ISS, om de mensheid voor te bereiden voor verdere missies naar de Maan en Mars, AND BEYOND zeg je er dan altijd achteraan. Kijk maar: “Aboard station, the crew will conduct more than 200 science experiments and technology demonstrations to prepare for missions to the Moon, Mars, and beyond..." Plezier!