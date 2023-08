En dan schakelen we nu LIVE over naar het Autodromo di Principe Bernhard alwaar de bronstige rugstreeppad en de geile zandhagedis geen schijn van kans hebben tegen Max Verstappen, die zijn Red Bull op pole zal parkeren voor de Grand Prix van Nederland. De concurrentie komt vooral van Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) en Lewis Hamilton (Mercedes). Sergio Pérez is in theorie ook een tegenstander maar Pérez is gewoon niet zo'n goede autocoureur. Danny Ric doet niet mee, want hij heeft in de vrije training z'n hand gebroken. Op de tribune om Max naar de eerste plek te schreeuwen: 100.000 strijders uit Purmerend en Almere die al de hele dag biertjes van € 6,20 drinken, de ideale benzine voor het menselijk lichaam. Mocht het nou echt niks worden met Max: na de kwalificatie deelt zuipschuit Tino Martini gratis baco uit in de fanzone. Hup Max!

