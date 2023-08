Welkom op het Open Podium van de HARDCORE! Het zijn zwarte dagen want Cavello, vaak op een hoop gegooid als 'Aussie' hoewel Australians natuurlijk entiteiten op zich waren, is failliet. Hardcore was vroeger hartstikke gruwelijk tot de gabberbeweging met de muziekstroming in het kielzog de nek om werd gedraaid door commerciële uitvreters die die Happy Hardcore-meuk gingen uitventen: de Mosselmannen (die eigenlijk Sander Scheurwater heet), die Op-Een-Grote-Paddestoel-crack van GabberWijffie, die Hakkûhbar-troep van Ruben van der Meer, Charly Lownoise en Mental Theo, enzovoorts, en toen was het niet meer cool. Enfin, misschien droeg u vroeger wel een Cavello. Misschien kwam u wel in Parkzicht. Misschien was u op een feest in de Energiehal. Misschien spaarde u wel cd's van Thunderdome. Misschien slikte u weleens een pilletje. Misschien hebt u nog wel een paar fijne muziektips. Misschien hebt u een leuke herinnering aan de hardcoretijd die u graag zou willen delen in de comments. Het Open Podium van de HARDCORE is geopend!

RTC

Terugkijkgoud - Thunderdome 1997

Neophyte - Recession

The Speed Freak - The Solution

Mescalinum United - We have arrived (het oernummer)

Euromasters - Amsterdam, waar lech dat dan (eerste van Rotterdam Records)

