Vandaag wordt Donald Trump 'gearresteerd' voor zijn vierde lopende rechtszaak, ditmaal verdacht van "knowingly and willfully joining a conspiracy to unlawfully change the outcome of the election in favor of Trump." Trumps lezing van de situatie ligt iets anders, namelijk: "NOBODY HAS EVER FOUGHT FOR ELECTION INTEGRITY LIKE PRESIDENT DONALD J. TRUMP. FOR DOING SO, I WILL PROUDLY BE ARRESTED TOMORROW AFTERNOON IN GEORGIA."

En het is dan misschien z'n vierde lopende zaak, het is wel de eerste waarbij zeer waarschijnlijk z'n mugshots genomen en gepubliceerd worden. Giuliani en de gang staan er ook al op namelijk.

Grondwettelijk heeft ook deze rechtsgang trouwens geen invloed op z'n kandidaatschap en grondwettelijk zou hij zelfs veroordeeld en wel vanuit de gevangenis (!) als president mogen dienen. PBS: "Thus, because the Constitution does not require that the president be free from indictment, conviction or prison, it follows that a person under indictment or in prison may run for the office and may even serve as president."

"N*ggas for Trump"

Greatest nation on god's green earth

De 'Special grand jury foreperson' Emily Kohrs is overigens: niet helemaal goed

Trumps toelichting

Volk is unaniem: TRUMP ONSCHULDIG