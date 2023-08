Preview

Pas om 04:00 Nederlandse tijd, dus we kijken het morgen met u terug. Maar toch alvast even wat voorpret hoor. Trump is niet aanwezig bij dit eerste Republikeinse Primary-debat georganiseerd door FOX News. Want hij gaat zeer waarschijnlijk """in debat""" met Tucker Carlson, wat dan weer (live?) op Twitter te zien is. Maar goed, om 04:00 dus op FOX, sensationele nieuwkomer en online publieksfavoriet de 38-jarige Harvard-bioloog, Yale-jurist en self-made miljardair Vivek Ramaswamy centre stage met talloze doorwrochte en soms radicale beleidsplannen zoals het saneren van de FBI. Trumps oud-campagnestrateeg Kellyanne Conway merkt terecht op dat hij de kandidaat is met veruit de meeste "Joy on the Job", die elk interview in alle ontspannenheid meer harten lijkt te winnen.

Daar tegenover staat een volkomen verslagen Meatball Ron DeSanctimonious wiens campagne eigenlijk op 25 juli al voorbij was, wiens enige wapenfeit is dat hij tegen een biseksuele Mickey Mouse en 'woke' is en wiens consultants niet verder komen dan het advies Vivek aan te vallen met "Fake Vivek" en "Vivek the Fake". Meer analyses en voorbeschouwingen na de breek.

En in ander Indiaas succes-nieuws zette India vandaag hun eerste maanlander op de maan. Leve de Anglo-Indiase as.

FOX probeert Viveks stijging te verklaren

Trumps oud-campagnestrateeg van Kellyanne Conway enorm fan van Vivek

ABC News enorm gecharmeerd

Ook dat nog! India wint kandidaatschap maanbewoner