Hij is écht goed hier hoor. 'Consultants tell me to dumb it down. I won't'

We houden hem (37, wiki) al een tijdje in de gaten. Vivek Ramaswamy werd begin deze maand ogenschijnlijk uit het niets een favoriet onder een bepaalde online, niet super bekende opinie-klasse en we voorspelden dat hun wereldberoemde evenknieën de week daarop zouden volgen. Nou, zie bovenstaand en na de breek: Jordan Peterson, Elon Musk en Tucker Carlson thunderclappen Vivek nu met zoveel online (!) momentum en prestige z'n eerste Republican Primary Debate dat hij die avond zomaar eens zou kunnen 'winnen'.

Trump is namelijk niet aanwezig, maar hij kijkt wel: "Let them debate so I can see who I MIGHT consider for Vice President!" De peilingen zijn verder op z'n zachtst gezegd interessant. Veel online-peilingen zetten Vivek op #2, boven Meatball Ron DeSanctimonious en ver onder Trump. Maar in het totale gemiddelde van alle peilingen staat DeSantis nog met 15% nog steeds boven Vivek met 7,4%.

Z'n algehele stijging is echter onmiskenbaar, en waar concurrenten soms wel $20 miljoen aan reclames besteedden, deed Vivek dit bijna gratis. "Ramaswamy has done it almost entirely on the back of earned media," schrijft POLITICO. Gratis media, maar earned media door gewoonweg een heel aangename, bijzonder spreekvaardige kandidaat met visie te zijn.

De reacties in de online commentsecties zijn bijna unaniem positief en ook offline gooit hij hoge ogen - check ook even deze comments onder de graduation speech van een 18-jarige Vivek. "36 percent of GOP primary voters reported hearing something positive about him in the past week, a greater percentage than for any other candidate. (...) Polls generally also show Ramaswamy is favored more by younger Republicans and voters with college degrees."

Maar de hamvraag is natuurlijk: op dossierkennis en visie kan hij zich staande houden tegenover Trump, maar hoe zou dat electoraal gaan? Elon en Tucker na de breek!

De Elon-Tucker dyade in actie

Voormalige Britse kolonie geregeerd door andere voormalige Britse kolonie

Lachen jullie misschien om, maar in 'vibe-based analysis' is dit heel waardevol

Vivek 18 jaar oud. (Check ook even de comments hier op YouTube)

niet onwaar

Hij zou Trump aankunnen in een debat. En misschien zelfs electoraal?

De Argentijnse Vivek!

De Amerikaanse Thierry!

ondertussen

mijn god verlos deze man uit z'n lijden