Dat komt in onze vibe-based analysis [de enige analysevorm die we erkennen] neer op een verkiezingsquotiënt [zo heet dat] van 0,00088%. En dan leg je het dus net aan af tegen Donald Trumps verkiezingsquotiënt van 117%. Zeggen wij niet alleen, zeggen ook 'peilers'. Nate Silver: "Desantis’s national numbers have slipped to around 20 percent. (...) He no longer has that much distance over third-place candidates in the polls — a dangerous dynamic for him because you can imagine a cascade where Trump-skeptical Republican donors and media figures migrate to one of the other candidates, perhaps Tim Scott if another poll or two shows him closing on DeSantis there."

De doodssteek in de culturele onderstroom waar verkiezingen daadwerkelijk bepaald worden was trouwens het fragment van 1 seconde na de breek, waarin Ron "mmhhhh hungwy" zegt terwijl hij eten geserveerd krijgt. Pas zo'n drie dagen na het viraal gaan van dat fragment werd pas echt duidelijk dat het hier om een videobewerking en geen werkelijk fragment ging, maar de schade was gedaan.

Hoe is het eigenlijk met de campagne van Nikki Haley? Na vijf maanden "Still waiting for her moment", noemt NBC News het.

Samenvatting van de vibe-based consensus

Tot zover: Ron DeSantis

Hielp ook al niet

it's called discourse sweetie look it up

Trump vs DeSantis