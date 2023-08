Oekraïense MinDef:

Bovenstaand nummer 43 van alle 42 Nederlandse F-16's die Rutte toegezegd heeft aan Zelensky. Ook sprak Ollongren gisteren in Kiev op een internationaal veteranenforum en beloofde ze de levering van "about a thousand portable chargers for remote demining that can make passageways in engineered barriers", die uiteraard zeer welkom zijn tijdens een tegenoffensief dat vastloopt in Russische mijnenvelden.

Maar het is onduidelijk of Ollongren aanwezig gaat zijn bij de internationale "Crimea Platform Expert Network Summit", waarin Oekraïne onder afgevaardigden uit tientallen landen steun probeert te vergaren voor de ver/herovering van de Krim. "Oekraïne bereidt zich voor op herovering Krim" kopt de NOS, en technisch gezien klopt dat. Maar het is allemaal dus nogal misplaatst omdat het tegenoffensief in Oost-Oekraïne t.w.v. tientallen miljarden dollars waar maanden lang op gepland en getraind is dusdanig vastloopt dat zowel het Pentagon als Congress het als een definitief verloren zaak beschouwen. Congress begint daardoor te neigen naar het terugdraaien van wapenleveranties en de NAVO suggereert al openlijk dat Oekraïne territorium in Oost-Oekraïne af kan staan in ruil voor vrede. Dus makkers; read the Crimean room.

Bovendien liet 'het Westen' altijd al in het midden wat het lot van de Krim ongeveer zou moeten zijn in de slotsom van deze oorlog; vertegenwoordigers beperkten zich altijd tot 'strategische ambiguïteit'. Des te ongemakkelijker dus dat er op de Krimtop ook alvast plannen worden gepresenteerd voor beleid na de Oekraïense ver/herovering, waaronder "een 'detoxificatieprogramma' voor de lokale bevolking om de gevolgen van jarenlange Russische propaganda terug te draaien". Ook zullen "Pro-Russische burgers worden gedwongen te helpen bij de herbouw van verwoeste Oekraïense steden."

Kortom, dat kan alleen maar goed gaan. En om al het ongemak onder het internationale publiek weg te nemen schuift Oekraïne de matriarch van ongemak, Amerikaanse trans-vrouw en Oekraïense militaire woordvoerder Sarah Ashton-Cirillo, naar voren om de herovering van de Krim te verkopen aan het buitenlandse publiek - zie na de breek.

De matriarch van ongemak: Sarah