How To Lose a DRAAGVLAK In 10 Days (die spoort gewoon echt niet)

Neem het even van ons aan als wereldwijde autoriteit in vibe-based analyses: Deze Oekraïense misstap is veel belangrijker dan-ie lijkt en gaat een kantelpunt markeren in Westerse sympathie voor Oekraïne - tenzij het zo snel mogelijk, publiekelijk ongedaan gemaakt wordt.

Bovenstaand ziet u de 46-jarige @Sarah Ashton-Cirillo (wiki), een Amerikaanse staatsburger, pokerspeler, journalist en plaatselijke Democratische politicus/activist/"political operative" (?). In het begin van de oorlog was ze langs de frontlinies actief als onafhankelijk oorlogscorrespondent, maar voegde zich daarna als veldhospik formeel bij de Oekraïense strijdmacht. Sarah is transgender en in 2019 onderging ze "geslachtsbevestigende operaties" [bestaat niet, alleen gender kan veranderen] en transitioneerde ze met vrouwelijke hormonen naar het vrouwelijke gender.

Begin juli werd ze bevorderd tot officiële Oekraïense woordvoerder voor het buitenlandse, Engelstalige publiek. In haar Twitter-bio lezen we o.a. de functie: "Host of Territorial Defense Forces' Media Studios shows “Ukraine in the Know” & “Russia Hates the Truth”". Die functie vervult ze al vanaf 1 juli, maar het internet begon het gisteren pas op te pikken.

En ongeacht hoe goed Oekraïense inlichtingen zijn, ze hebben toch mooi over het hoofd gezien dat Sarah Ashton-Cirillo, ja, hoe zeg je dat, gestoord is. Er klopt gewoon iets niet. Voorbeeldje, ze is in helemaal niets Oekraïens, maar noemt Oekraïeners regelmatig "verrader". Op 31 juli nog zelfs dit: "This traitor is more disgusting than most."



Naast haar algehele dissonantie en dat gefragmenteerde onvermogen buiten binaire ideologieën om te leven, schuurt vooral ook de video na de breek. Daarin vertelt ze op een heel onaangename, karakteristiek vileine wijze hoe de Amerikaanse, zeer Zelensky-kritische journalist Gonzalo Lira bij de grens is opgepakt door Oekraïense inlichtingendiensten nadat hij politiek asiel in Hongarije probeerde te zoeken. Nog iets opmerkelijks: naar eigen zeggen heeft Sarah een "transgender daughter" die in juni 2022 met hormoonbehandeling begon, op 16 mei 2023 opende de dochter een OnlyFans.

Welke beslisboom er ook vooraf ging aan deze rampzalige benoeming van Sarah Ashton-Cirillo, een ding is zeker. De Oekraïense strijdmacht verwart BlackRocks ESG-eisen met daadwerkelijke Westerse sentimenten en heeft zich VOLLEDIG verkeken op hoe je het Westerse publiek het beste bereikt. En deze ontwikkeling gaat dus hand in hand met Pentagon (!) officials die anoniem maar publiekelijk klagen dat ook Oekraïnes daadwerkelijke offensief "teleurstellend, een kwestie van honderden meters" is.

Extreem naargeestig en vilein hoe ze vertelt over verdwijning Amerikaanse journo

Deze morele kitsch en vervolgens zeggen dat Russen "sub-human" zijn

Ja dit hele circus is natuurlijk goud voor de Russische NPO