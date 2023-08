Zo we één ding aan de prins en prinses van de woke slachtoffercult te danken hebben, is het hun ontegenzeggeljke bijdrage aan de onvermijdelijke genezing van deze breinziekte. South Park rekende al onverbiddelijk af met de twee grifters, Spotify heeft ze uit de audiobalzaal geweerd maar Netflix is nog een beetje on the fence: er komt een docu over de Invictus Games, het sportevenement voor verminkte veteranen waar Harry z'n voorheen-koninklijke gewicht achter heeft gezet. Maar de trailer van die docu harkt nu zo veel dislikes, dat Netflix ze onzichtbaar heeft gemaakt. Gelukkig zijn er plug-ins die de verhoudingen weer boven water halen: 2.1k positief versus 13.000+ negatief (de trailer van de OG Harry & Meghan Netflix Uithuilsessies staat op 24k pluskudo's versus 264.000 minkudo's). Ook de reaguurders op YT zijn eensgezind: allemaal respectvol richting veteranen, maar op moment van schrijven ruim 3300 keer extreem negatief eerlijk over de onhebbelijke Harkles.

Het goede nieuws is: Dat zegt *alles* over de eindigheid van de morele leegte die woke heet. Je kunt niet tegelijkertijd iedereen in het gezicht schreeuwen dat je een slachtoffer bent van repressie en onderdrukking en racisme en reservemensdom én eisen dat je in je privacy gerespecteerd wordt om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Want een slachtoffer is nog steeds niemand, als niemand ze ziet staan. (En steeds meer beroemdheden nemen openlijk afstand van hun "vriendschap" met de Sussexes.) Deze onverenigbare tegenstelling is de dood van woke, in prachtige tragiek verpersoonlijkt door een rancuneus prinsje en zijn matig getalenteerde actreutel, die worden geratio'd door een Onverbiddelijk Internet dat zegt: het slachtoffer uithangen doe je maar lekker thuis, onder een huildeken in je eigen bank, tijdens het netflixen van je stomme sob stories. Ze hebben op de de verkeerde cultus gewed, ze zijn aan het verliezen, ze slepen woke mee in hun val en wij vinden het helemaal mooi.

"Waaagh"

Savage