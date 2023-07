Dit segmentje was overigens sans ironie hun doodsteek

En dan schakelen we nu over naar de Daily Mail, misschien wel de laatste krant waar journalisten nog mogen Schrijven. "Like many in Meghan's world, the Beckhams appear to have been 'Markled'. The word is cruelly used by critics of the one-time soap serial actress to describe how she is seemingly able to swiftly move on from some of those once closest to her. Most notoriously 'Markled' has been her father Thomas, 79, after he sold paparazzi pictures of himself preparing for his daughter's wedding."

Wat wil? Victoria Beckham en haar man zijn geMarkled door Harry. Hoe? We zoeken het op. "Harry heeft David opgebeld en hem beschuldigd van het lekken van verhalen aan de pers. Dit heeft David naar verluidt „absoluut woedend” gemaakt." Tot overmaat van ramp beperkt de breuklijn zich niet tot de Beckhams. "Diezelfde bron onthult dat meerdere sterren hun vriendschap met de Sussexes hebben verbroken. Zo schijnen George en Amal Clooney niet langer vrienden te willen zijn met Meghan. Ook Katy Perry en haar liefje Orlando Bloom zijn ze zat, en staan nu aan de kant van koning Charles."

Het leven is een verdrietig schoolplein. Onze gezaghebbende analyse over waar het mis ging tussen Harry, Meghan en de wereld leest u hier.

Harry en David in betere TIJDEN

Samenvatting door een Daily Mail-artiest

Een vintage Dillon