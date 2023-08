Geel T-shirt.Boink,

Tijdens het Zomercarnaval vorige maand heeft de politie het publiek niet preventief gefouilleerd omdat er geen aanleiding toe was. Dat schrijft locoburgemeester Vincent Karremans (VVD) van de gemeente Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad. Dat agenten de feestgangers niet controleerden op wapenbezit omdat ze niet konden garanderen dat er niet etnisch geprofileerd zou worden, is volgens hem onwaar.

Als de politie de bezoekers van het carnaval preventief had willen fouilleren had dit gekund zonder te discrimineren op huidskleur of afkomst. De politie had bijvoorbeeld iedereen met een geel T-shirt kunnen controleren op wapenbezit, staat in de brief.

