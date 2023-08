Dat worden liefdesbrieven naar de TBS!

Boven- en onderstaand wel de 21-jarige Sacha Chang uit het verhaal. Chang wordt verdacht van een tweevoudige messenmoord op zijn vader en een familievriend (59) in het plaatsje Montaldo di Mondovì (maps) met slechts zo'n 600 inwoners. Vader en zoon waren bij de familievriend te gast. Er waren tijdens de moord geen andere mensen in het huis. Volgens de eerste reconstructie door de Italiaanse politie pakte Sacha tijdens een ruzie een mes uit de keuken en doodde hij daarmee zijn vader. De familievriend probeerde tussenbeide te komen maar werd daarbij ook zeer ernstig verwond. Hij overleefde het lang genoeg om de politie in te lichten, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na de moord is Chang mogelijk de "naburige bossen of een gebouw in gevlucht". Hij is zo'n 1,75 lang, van Nederlands-Chinese afkomst en word beschreven als iemand met "psychische problemen" en "psychische stoornissen". De politie zoekt hem met "honden en helikopter" omdat dubbele moord volgens het Italiaanse strafrecht volgens artikel 575 ten strengste verboden is.