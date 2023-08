Het FvD begon ooit als mediabedrijf met een politieke tak en is inmiddels verworden tot een soort maaltijdbox vol groenten met een vlekje. De partij voor mensen die hun vlag zo lang ondersteboven hebben hangen dat ze niet meer weten waar het Noorden is organiseerde eerder al een kartevenement met Tim/Tom Coronel zonder Tim/Tom Coronel, en herhaalt deze meesterzet nu met een schaaktoernooi en Jan Timman (voor de niet-schakers: een hele goede schaker). Voordat u denkt dat FvD niks met schaken heeft: meervoudig Nederland kampioen Loek van Wely was namens FvD Statenlid en Senator, totdat hij zichzelf uit de partij rokeerde. Het toernooi gaat naar alle waarschijnlijkheid wel gewoon door. Uiteraard zonder lopers want uit een video op YouTube van anderhalf uur blijkt dat die helemaal niet effectief zijn, en pionnen die de overkant halen kunnen niet veranderen in dames want ze willen alleen maar dat je denkt dat dat mogelijk is . Aanmelden kan nog!