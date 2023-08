Ja sorry dit is een beetje oud maar er zijn dagen dat wij het Haarlems Dagblad niet spellen, en al zeker de commentaren niet. Maar dit is wel magisch hoor. We moeten in Nederland agenten met een hoofddoek hebben omdat, komt ie dan, komt ie dan hè, *tromgeroffel*, even wachten... spanning opbouwen... er een Marokkaanse vrouw met een hoofddoekje meedeed op het WK. "Hoe mooi zou het namelijk zijn als ook buiten het speelveld de hijab geaccepteerd zou worden? Om te beginnen bij onze politie en handhaving. Justitieminister Dilan Yeşilgöz sprak onlangs nog haar veto uit over de hijab omdat een hoofddoek afbreuk zou doen aan de neutraliteit van het uniform. Yeşilgöz kijkt niet vooruit, maar houdt vast aan clichés." Maar natuurlijk. Die domme Yesilgöz die weet niks van hoofddoekjes, ze draagt er zelf niet eens een! En maar vasthouden aan clichés als de neutraliteit van een uniform! Zo worden we nooit een inclusieve samenleving waarin vrouwen dwingen hun haren verborgen te houden volkomen normaal en geaccepteerd is!

Inspirerende bonusquote

"Pas negen jaar geleden werd het hoofddoekverbod door de Fifa opgeheven. Een enorme stap voor de Fifa, want de voetbalwereld heeft moeite met inclusiviteit. Zo werd het WK voor mannen in Qatar nog overschaduwd door schandalen. De voetbalstadions waren gebouwd over de ruggen van migrantenwerkers;"

Nee dit staat er echt. Het bukken van corrupte kleptocraten zoals Gianni Infantino voor de smerig rijke oliedictatortjes uit Qatar ten koste van duizenden levens wordt hier even onder het kopje 'de voetbalwereld heeft moeite met inclusiviteit' geschaard. Het zou lachwekkend dom zijn als het niet zo'n mooi inkijkje gaf in de totale hersenloosheid van dat hele inclusiviteitsdiscours. Dat gaat dus een beetje zo.

Alles wat slecht is = niet inclusief.

Alles wat goed is = wel inclusief. DUS...

Alles wat inclusief is = goed.

Maar da's logisch. Over de onhoudbare interne tegenspraak die dat hele inclusiviteitsmantra met zich meebrengt praten we gewoon niet.